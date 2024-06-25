В РФ ожидают скачка цен на технику и электронику из-за новых санкций ЕС

Цены на технику и электронику в России могут вырасти на 15-20% уже к осени из-за санкций Евросоюза против "российского SWIFT" - Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (СПФС).

Об этом пишут The Moscow Times и "Коммерсантъ".

Накануне ЕС ввел ограничения в отношении СПФС в рамках 14-го пакета санкций, запретив европейским компаниям подключаться к ней, а также осуществлять транзакции с теми, кто проводит платежи через эту систему за пределами России.

Фактически это означает отрезание нарушителей от европейской финансовой системы.

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До сих пор СПФС работала "оперативно и без сбоев, достойно обеспечивая оплаты в дружественные страны, особенно через дочерние европейские банки", заявил советник юрфирмы Verba Legal Марат Самарский.

"Если иностранные банки, подключенные к СПФС, начнут блокировать платежи из России, это может привести к падению импорта из Китая на 25% и подорожанию всех импортных товаров на 10-20% в зависимости от категории", - заявил старший партнер логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

По его словам, из-за проблем с платежами импорт из Китая уже сократился на 11%, а из Турции - на 33%.

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