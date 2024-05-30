В Украине появились два индустриальных парка: чем будут заниматься
Кабинет Министров Украины включил индустриальные парки "Тячев" на Закарпатье и "Смела" в Черкасской области в Реестр индустриальных парков.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Согласно сообщению, общее количество новых рабочих мест, которые планируют создать на территории этих двух индустриальных парков, превышает 6 тысяч.
Концепция индустриального парка "Тячев" предусматривает, что на площади 61,47 га будет создано до 3100 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
На его территории будут изготавливать стекло и изделия из него, будут работать деревоперерабатывающие предприятия, предприятия по обработке, отделке и резке декоративного и строительного камня, также будет происходить производство другой продукции.
Параллельно на территории парка планируют заниматься научно-технической деятельностью, работать в сферах информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетики, хранения энергии и других совместимых сферах деятельности.
В свою очередь индустриальный парк "Смела" будет расположен на площади 61,32 га. Там планируется создать до 3000 рабочих мест в отраслях переработки агропродукции и проведения научно-технических исследований.
Перспективными направлениями деятельности предприятий в индустриальном парке может быть производство и развитие технологий, необходимых для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины.
Планируется изготавливать компоненты и оборудование для ветро- и солнечных электростанций, оборудование для хранения произведенной энергии установок для производства биометана как чистого источника энергии и многое другое, необходимое для восстановления украинской энергетики.
Сейчас в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесено уже 81 индустриальный парк.
Напомним:
В мае Кабмин включил индустриальный парк "Р-33" в Одесской области в Реестр индустриальных парков.
Экономическая правда