Французы больше всего доверяют ультраправым в управлении экономикой - FT

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Французские избиратели доверяют ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) больше, чем любой другой партии, в управлении экономикой и государственными финансами.

Об этом сообщает Financial Times.

Результаты опроса, проведенного 19-20 июня компанией Ipsos для Financial Times свидетельствуют, что 25% респондентов больше всего доверяют "Национальному объединению" Марин Ле Пен в принятии правильных решений по экономическим вопросам по сравнению с 22% для левого "Нового народного фронта" и только 20% для альянса Макрона.

Партия Марин Ле Пен обещает немедленно снизить налог на добавленную стоимость на энергоносители и топливо и отменить повышение Макроном пенсионного возраста с 64 до 62 лет. По оценкам аналитиков, только эти две политики могут стоить 20-30 млрд евро в год.

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На президентских выборах 2022 года, "Национальное объединение" пропагандировала экономическую политику, которая стоила бы более 100 миллиардов евро в год. Джордан Барделла, президент RN и кандидат на пост премьер-министра, в последние дни урезал эти обещания и заявил, что сначала нужен аудит государственных финансов.

"Национальному объединению" больше всего доверяют в показателях по повышению уровня жизни, борьбе с инфляцией и снижению налогов. RN также занял первое место в доверии по сокращению безработицы, хотя снижение безработицы является большим успехом президентства Эмануэля Макрона, во время которого уровень безработицы упал до 15-летнего минимума, но снова вырос в прошлом году.

23% респондентов заявили, что больше всего доверяют "Национальному объединению" в вопросе сокращения государственного дефицита и долга, хотя фактически, ультраправые не имеют четких планов по увеличению доходов, тогда как партия Макрона, которая имеет масштабные налоговые и расходные планы, имеет лишь 17% доверия в этом вопросе.

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Такой уровень поддержки ультраправых может свидетельствовать о том, что избиратели, попробовав левый уклон экономической политики времен президентства Франсу Олланда и экономическую политику Макрона, готовы принять предложенные действия от "Национального объединения", даже при том, что их программа не является содержательной, а политики партии не имеют значительного опыта управления экономикой.

"В этом контексте "Национальное объединение" воспринимается как партия, которая является если не компетентной, то по крайней мере не менее компетентной, чем другие политические формирования", - говорится в сообщении FT.

Экономисты предупреждают, что в планах "Национального объединения" нет никаких серьезных предложений по увеличению доходов.

"Планы RN являются финансово безответственными. Подарки стоят денег. Денег нет, по крайней мере в программе", - сказал бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар.

Союзники Макрона пытаются представить себя как единственную надежную партию власти, а своих оппонентов - как безрассудных.

Основным аргументом против экономической политики Макрона является Инфляция. Как показывает опрос, этот вопрос является приоритетом избирателей. 32% опрошенных сказали, что это был самый важный фактор, который повлиял на их выбор.

Напомним:

Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждение о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения нового кризиса евро.

Министр экономики Германии Роберт Габек и его французский коллега Бруно Ле Мэр в мае совместно опубликовали проект концепции, призывающей к реформированию экономической политики Евросоюза.

Экономическая правда