В Україні з'явилися два індустріальні парки: чим будуть займатися 

Кабінет Міністрів України включив індустріальні парки "Тячів" на Закарпатті та "Сміла" на Черкащині до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, загальна кількість нових робочих місць, які планують створити на території цих двох індустріальних парків, перевищує 6 тисяч.

Концепція індустріального парку "Тячів" передбачає, що на площі 61,47 га буде створено до 3100 нових робочих місць у переробній промисловості.

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На його території будуть виготовляти скло та вироби із нього, працюватимуть деревопереробні підприємства, підприємства з обробки, оздоблення та різки декоративного та будівельного каменю, також буде відбуватись виробництво іншої продукції.

Паралельно на території парку планують займатись науково-технічною діяльністю, працювати у сферах інформації й телекомунікацій, альтернативної енергетики, зберігання енергії та інших сумісних сферах діяльності.

Своєю чергою індустріальний парк "Сміла" буде розташований на площі 61,32 га. Там планується створити до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень.

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Перспективними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку може бути виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України.

Планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро- та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання виробленої енергії установок для виробництва біометану як чистого джерела енергії та багато чого іншого, необхідного для відновлення української енергетики.

Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 81 індустріальний парк.

Нагадаємо:

У травні Кабмін включив індустріальний парк "Р-33" в Одеській області до Реєстру індустріальних парків.

Економічна правда