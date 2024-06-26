Все разделы
Укр / Рус

Опрос: украинцы немного улучшили оценку экономической ситуации в стране 

Среда, 26 июня 2024, 17:22 - Виктор Волокита

Экономическую ситуацию в Украине как "плохую" оценивают 64% украинцев, 3% граждан оценивают как "хорошую" и 30% - как "не плохую и не хорошую". 

Таковы результаты июньского опроса Центра Разумкова.

Если сравнивать с декабрьским опросом, то несколько снизилась доля украинцев (с 66,5%), которые негативно оценивают экономическую ситуацию в стране. 

Согласно результатам опроса, со второй половины 2023 г. ожидания граждан на краткосрочную перспективу ухудшились. 

Реклама:

По состоянию на июнь 2024 г. доля тех, кто считает, что ситуация в экономике в течение 3 месяцев изменится к лучшему, составляет 7%, тех, кто придерживается мнения, что она ухудшится - 34%, а доля тех, кто считает, что она не изменится, составляет 46%.  

Напомним:

Более половины украинцев не откладывают деньги на "черный день".

Реклама:

Экономическая правда

опрос экономика Украина
Реклама:
Материалы по теме
60% украинцев в Польше не имели денег, заработанных в Украине - опрос  13 июня 2024, 16:30
Бронирование военнообязанных сотрудников сейчас является главным вызовом для бизнеса – опрос 11 июня 2024, 17:25
56% украинцев не откладывают средства на "черный день" – опрос  6 июня 2024, 18:04
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте