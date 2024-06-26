Опрос: украинцы немного улучшили оценку экономической ситуации в стране
Экономическую ситуацию в Украине как "плохую" оценивают 64% украинцев, 3% граждан оценивают как "хорошую" и 30% - как "не плохую и не хорошую".
Таковы результаты июньского опроса Центра Разумкова.
Если сравнивать с декабрьским опросом, то несколько снизилась доля украинцев (с 66,5%), которые негативно оценивают экономическую ситуацию в стране.
Согласно результатам опроса, со второй половины 2023 г. ожидания граждан на краткосрочную перспективу ухудшились.
По состоянию на июнь 2024 г. доля тех, кто считает, что ситуация в экономике в течение 3 месяцев изменится к лучшему, составляет 7%, тех, кто придерживается мнения, что она ухудшится - 34%, а доля тех, кто считает, что она не изменится, составляет 46%.
Напомним:
Более половины украинцев не откладывают деньги на "черный день".
Экономическая правда