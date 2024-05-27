Предприниматели получили кредитов на 39 миллиардов: 22% - в зоне высокого военного риска

С начала 2024 года 10 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 39,2 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики.

22% из этих кредитов банки выдали предприятиям, которые работают в зоне высокого военного риска.

На прошлой неделе предприниматели получили 434 доступных кредита на сумму 1,4 млрд гривен. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 89 тысяч кредитов на сумму 306 млрд гривен.

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С начала 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств - на 15 млрд грн, 8,6 млрд грн кредитов банки выдали бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска, 8,2 млрд грн - перерабатывающим предприятиям, 6,3 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

- сельского хозяйства (47%);

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- оптовой и розничной торговли (25%);

- перерабатывающей промышленности (18%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодня участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали "Приватбанк" (40,8 тыс.), "Ощадбанк" (13,7 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

Напомним:

Опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большая часть аграриев планируют расширить производственные площади и привлечь для этого инвестиции.