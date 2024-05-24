53% фермерів хочуть отримати інвестиційні кредити на придбання землі - опитування
Опитування понад 2 тисяч малих фермерів показує, що більша частина аграріїв планують розширити виробничі площі і залучити для цього інвестиції.
Про це повідомила член правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Інесса Андрієтті на онлайн-воркшопі для банківських установ щодо нових інструментів фінансування малих та середніх агровиробників.
"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - зазначила Інесса Андрієтті.
Голова правління Фонду Олег Приходько розповів про умови отримання гарантій агровиробниками і запропонував банкам долучатися до співпраці.
"Ми активно співпрацюємо з трьома банками та плануємо залучати нові фінансові установи. Це значно розширить можливості щодо кредитування якомога більшої кількості зацікавлених аграріїв", - зазначив Олег Приходько.
Державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак розповів, що внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано.
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Економічна правда