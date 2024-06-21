Стартовал проект поддержки начинающих предпринимателей на Львовщине и Волыни: как подать заявку

Неприбыльная организация enpact, базирующаяся в Берлине и занимающаяся расширением возможностей предпринимателей по всему миру, начала проект по поддержке малого и среднего бизнеса на Львовщине и Волыни.

Проект называется Just Transition through Entrepreneurship. Его цель - поддержать восстановление и структурные изменения в угольных регионах Украины во время экономических вызовов и разрушений, вызванных войной.

Отмечается, что сейчас идет набор заявок на направление "Идеи", направленный поддержать начинающих предпринимателей в развитии их бизнес-идей в течение трех месяцев тренингов, нетворкинга, обучения и доступа к бюджету на улучшение идеи.

По словам организации, участие в направлении "Идеи" проекта дает возможность:

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Разработать базовую бизнес-модель на основе вашей идеи в течение трех месяцев,

Доступ к бюджету до 2 000 евро в ваучерах на услуги по развитию вашей идеи,

Участие в регулярных семинарах по развитию предпринимательских навыков, а также исследования клиентов, валидации идеи и ценностного предложения,

Расширить сеть контактов в рамках мероприятий по нетворкингу с немецкими, европейскими и украинскими экспертами различных отраслей,

Получить шанс представить идею на публичном Дни и знания для участия в потенциальных инкубационных программах от партнеров enpact или местных партнеров.

Критерии участия в проекте:

Быть в возрасте от 18 лет и иметь законное право на оплачиваемую работу в Украине,

Проживать в одном из целевых регионов (Владимирский и Луцкий районы Волынской области или Червоноградский, Львовский и Золочевский район Львовской области),

Быть готовым взять ответственность превратить свою идею в рыночный продукт или услугу, которая может способствовать устойчивому развитию и восстановлению,

Иметь команду или желание работать в команде из 2-3 человек для развития бизнес-идеи.

Заявки на программу принимаются до 30 июня по ссылке.

"Направление "Идеи" является вторым компонентом проекта, первым стало направление "Предприниматели", которое началось в апреле 2024 года. 75 представителей малого и среднего бизнеса Львовщины и Волыни в течение шести месяцев будут участвовать в регулярных семинарах по лидерству во время кризисов, устойчивого развития, циркулярной экономики, диджитал маркетинга и бизнес-стратегирования.

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Они получают ежемесячную финансовую поддержку в 500 евро и консультируются с ментором, который/которая направляет и советует при преодолении бизнес-вызовов", - говорится в сообщении.

Проект финансируется Федеральным министерством экономики и климата Германии (BMWK) при поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.