Предприниматель присвоил 7 миллионов на закупке ноутбуков для ВСУ 

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, который завладел денежными средствами ВСУ на 6,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Директору ЧП инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в городе Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью более 38, 5 млн грн, которые предназначались для нужд обороны.

Реклама:

Как говорится в сообщении, во время выполнения условий договора, предприниматель завысил цены комплектования ноутбуков на 6,8 млн грн и завладел средствами воинской части

6,8 млн грн подозреваемый вывел за пределы Украины.

Прокурорами согласовано ходатайство следователя о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама:

Напомним:

Экс-руководитель лесоохотничьего хозяйства организовал незаконную вырубку леса на миллионы.

Экономическая правда