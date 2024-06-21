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Предприниматель присвоил 7 миллионов на закупке ноутбуков для ВСУ 

Пятница, 21 июня 2024, 11:42 - Виктор Волокита

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, который завладел денежными средствами ВСУ на 6,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Директору ЧП инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем. 

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в городе Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью более 38, 5 млн грн, которые предназначались для нужд обороны.

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Как говорится в сообщении, во время выполнения условий договора, предприниматель завысил цены комплектования ноутбуков на 6,8 млн грн и завладел средствами воинской части

6,8 млн грн подозреваемый вывел за пределы Украины.

Прокурорами согласовано ходатайство следователя о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним: 

Экс-руководитель лесоохотничьего хозяйства организовал незаконную вырубку леса на миллионы.

Экономическая правда

ВСУ прокуратура предпринимательство
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