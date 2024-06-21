Предприниматель присвоил 7 миллионов на закупке ноутбуков для ВСУ
Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, который завладел денежными средствами ВСУ на 6,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
Директору ЧП инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в 2022 году подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в городе Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью более 38, 5 млн грн, которые предназначались для нужд обороны.
Как говорится в сообщении, во время выполнения условий договора, предприниматель завысил цены комплектования ноутбуков на 6,8 млн грн и завладел средствами воинской части
6,8 млн грн подозреваемый вывел за пределы Украины.
Прокурорами согласовано ходатайство следователя о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Экономическая правда