Страны НАТО планируют построить "стену дронов" для защиты границ с Россией

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Финляндия, Норвегия, Польша и страны Балтии планируют разработать "стену из дронов", которая поможет защитить их границы с Россией после ряда провокаций, начиная от принудительной миграции и заканчивая попытками изменить границы.

Об этом сообщает Financial Times.

Министры стран НАТО заявили, что они обсудили создание скоординированной системы беспилотников вдоль своих границ с Россией вдоль шести стран НАТО от Норвегии до Польши, для предотвращения контрабанды и дальнейших провокаций, а также для помощи в обороне от России.

"Это совершенно новая вещь - стена беспилотников, простирающаяся от Норвегии до Польши - и цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ ... от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью Балтийской службе новостей.

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Подробностей по проекту не предоставляли. Мари Рантанен, министр внутренних дел Финляндии, заявила в интервью общественному вещателю Yle, что план "Стена беспилотников" будет совершенствоваться со временем и может помочь защитить 1340-километровую границу Финляндии с Россией.

Как сообщают, шесть стран НАТО также обсудили на встрече планы эвакуации значительной части своего населения в случае конфликта. Представители Финляндии, например, выразили удивление тем, что Украина оставила свое гражданское население на линии фронта или вблизи нее, заявив, что оборонные планы Финляндии предусматривают эвакуацию населения приграничных районов.

Экономическая правда

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