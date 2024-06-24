В Одессе во время российского обстрела разрушен склад сети "Таврия В"

В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе 24 июня разрушен склад "Таврия В".

Это подтвердил основатель сети "Таврия В" Борис Музалев на своей странице в Фейсбук.

"На нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов - ни в первый раз, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели", - написал Борис Музалев.

Напомним:

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В результате утреннего обстрела Одессы 24 июня пострадали склады торговой сети.

Экономическая правда