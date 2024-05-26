Країни НАТО планують побудувати "стіну дронів" для захисту кордонів з Росією

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Фінляндія, Норвегія, Польща та країни Балтії планують розробити "стіну з дронів", яка допоможе захистити їхні кордони з Росією після низки провокацій, починаючи від примусової міграції і закінчуючи спробами змінити кордони.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністри країн НАТО заявили, що вони обговорили створення скоординованої системи безпілотників уздовж своїх кордонів з Росією вздовж шести країн НАТО від Норвегії до Польщі, для запобігання контрабанді та подальшим провокаціям, а також для допомоги в обороні від Росії.

"Це абсолютно нова річ - стіна безпілотників, що простягається від Норвегії до Польщі - і мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів ... від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в інтерв'ю Балтійській службі новин.

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Подробиць щодо проєкту не надавали. Марі Рантанен, міністр внутрішніх справ Фінляндії, заявила в інтерв'ю громадському мовнику Yle, що план "Стіна безпілотників" буде вдосконалюватися з часом і може допомогти захистити 1340-кілометровий кордон Фінляндії з Росією.

Як повідомляють, шість країн НАТО також обговорили на зустрічі плани евакуації значної частини свого населення в разі конфлікту. Представники Фінляндії, наприклад, висловили здивування тим, що Україна залишила своє цивільне населення на лінії фронту або поблизу неї, заявивши, що оборонні плани Фінляндії передбачають евакуацію населення прикордонних районів.

Економічна правда

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