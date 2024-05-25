Министры финансов G7 поддержали план использования активов РФ для финансирования Украины

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times, которая ознакомилась с проектом коммюнике встречи министров.

Обсуждение министров основывалось на предложении США, которое было распространено накануне встречи в итальянском городе Стреза, выдать Украине кредит в размере около 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры заявили, что они "достигли прогресса" в проработке вариантов "вывода" прибыли, согласно проекту коммюнике. Они добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит до саммита в июне.

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Они также пообещали продолжать давить на Китай, чтобы тот сократил промышленные субсидии, которые, по их мнению, вытесняют западных конкурентов из бизнеса, и заявили, что реализация наиболее значимого глобального налогового соглашения за более чем столетие является "главным приоритетом".

G7 – группа стран с развитой экономикой, в которую входят все крупные западные союзники Украины – стремится обеспечить финансирование Киева на перспективу и после этого года, когда по обе стороны Атлантики состоятся решающие выборы.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, многие детали кредита еще не согласованы, включая сумму, кто его выдаст и как он будет гарантирован в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализованы.

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По словам одного из чиновников, европейцы особенно обеспокоены "справедливым распределением рисков", опасаясь, что Европа возьмет на себя основное бремя финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны России, поскольку большинство активов находится на континенте.

На этой неделе ЕС официально одобрил план использования процентов от замороженных российских активов, что, по его оценкам, может принести Украине до трех миллиардов евро в год.

В феврале Соединенные Штаты утверждали, что страны G7 должны полностью арестовать замороженные активы, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства союзников, что это может стать опасным правовым прецедентом и что Россия может принять ответные меры.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.

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Европейская правда