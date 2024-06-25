Крупнейшие банки Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры

Главный редактор УП Севгиль Мусаева ФОТО: ЭП

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, которые реализуют проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

К подписанию совместного меморандума присоединилось 17 крупнейших банков Украины, чистые активы которых по состоянию на 1 мая 2024 года составляли более 83% от общих активов всей банковской системы Украины. В частности, подписантами стали:

Райффайзен Банк, А-Банк, УКРСИББАНК, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит Днепр, Кредобанк, ПУМБ, СЕНС Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Правэкс-Банк, ПриватБанк, Глобус Банк.

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Подача заявок по льготному кредитованию в направлении энергетики может осуществляться в любом отделении банков-подписантов или с помощью других каналов, такая заявка будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Сумма кредита в зависимости от сегмента может составлять от 500 тыс евро, до 25 млн евро.

Собственный вклад клиента должен составлять от 10% до 50% в зависимости от размера проекта. Валютой кредитования для малого и микро бизнеса будет гривна, для средних и корпоративных клиентов - в случае наличия экспорта и достаточности валютных поступлений для покрытия выплат по телу кредита и процентам.

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Финансировать будут в частности проекты по строительству солнечных, ветровых, биогазовых станций, биомассы, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленные аккумуляторные батареи, высокоманевренные, накапливаемые, когенерации и тому подобное. Для ФЛП и малого бизнеса - энерго двери или окна, солнечные панели и тому подобное.

Срок кредита составит до 5-7 лет. Территориально льготное кредитование будет осуществляться на всей территории Украины, кроме тех, на которых ведутся или велись боевые действия и оккупированных РФ территорий. Стоимость будет зависеть от учетной ставки НБУ.

Кроме этого, возможно беззалоговое кредитование для малых проектов микро и малого бизнеса под поручительство. В качестве обеспечения льготного кредита могут выступать: предмет финансирования (имущественные права на объект, оборудование) или альтернативный залог других активов; имущественные права на денежные потоки от существующего бизнеса (как минимум на период имплементации проекта и при условии отсутствия другого достаточного залога); поручительство владельца или другого бизнеса или корпоративная гарантия. Гарантия МФО; страхование военных рисков (по возможности).

Источники погашения - денежные потоки от проекта и/или существующего бизнеса; потенциальная экономия расходов от внедрения энергоэффективного оборудования или собственного энергообеспечения.

Возможна также отсрочка погашения основной суммы кредита до 6-12 месяцев или до момента ввода объекта в эксплуатацию. Субординация средств, внесенных инициатором проекта на возвратной основе. DSCR, DSRA, CAPEX/Maintenance reserve account, Cash Sweep - в случае необходимости.

Экономическая правда