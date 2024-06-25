Один из международных банков рассматривает возможности для кредитования в оборонном секторе

ЭП

"Укрсиббанк", большинство акций которого принадлежит французской BNP Paribas, работает над изменением политики кредитования, которая сможет позволить осуществлять кредитование проектов в оборонном секторе экономики Украины.

Об этом сообщила Наталья Савчук, заместитель председателя правления "Укрсиббанк" во время Банковского форума, организованного "Экономической правдой".

"Укрсиббанк сейчас работает над изменением кредитной политики, для того, чтобы мы могли кредитовать те или иные продукты с точки зрения оборонного сектора", - сообщила Наталья Савчук. "Оборонный сектор мы не определяли для себя приоритетным. Но мы видим сейчас как Франция поддерживает Украину и банки меняют свои подходы, глядя на то, какие сегодня приоритеты", - добавила она.

Банк готов к рассмотрению как краткосрочных так и долгосрочных проектов в оборонном и в частности в энергетическом секторе.

Реклама:

Как правило, международным банкам запрещено кредитовать сектора экономики, которые связаны с войной. Это решение может свидетельствовать об изменении политики международных банков в отношении кредитования оборонного сектора Украины.

60% акций "Укрсиббанка" принадлежит французской компании BNP Paribas SA, 40% принадлежит ЕБРР.

Экономическая правда

Реклама: