Премьер-министр Италии планирует в ближайшие недели посетить Китай

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В ближайшие недели премьер-министр Италии Джорджиа Мелони планирует посетить Китай. Визит проходит на фоне ухудшения экономических отношений двух стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

В конце саммита стран G7 в Италии, премьер-министр Джорджиа Мелони заявила, что планирует в ближайшие недели посетить КНР.

Мелони вышла из инициативы президента Китая Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" в конце прошлого года. Италия была единственной страной G7, которая подписала глобальный инфраструктурный пакт, направленный на расширение влияния Китая. Она отменила шаг своего предшественника, который вызвал значительный гнев со стороны США и их союзников.

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После выхода из соглашения правительство Мелони начало наступление на Китай, который является ключевым направлением итальянского экспорта.

Напомним:

Правительство Джорджии Мелони заявило о поддержке нового амбициозного плана, направленного на увеличение импорта в Европу дешевой зеленой энергии, произведенной в Северной Африке.

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Экономическая правда