Предприниматели получат от государства микрогрантов на более чем 1 миллиард

Более 5 тысяч украинских предпринимателей получат от государства микрогрантов на сумму 1.2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего же с начала 2024 года победителями программы "Собственное дело" стали 5029 украинцев. Эти предприниматели получат 1,2 млрд грн на открытие или развитие собственного бизнеса.

Сообщается, что по завершению десятого этапа программы выбрали 369 победителей, которые получат 88 млн грн на развитие своего дела.

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"Победители получат от государства 1,2 млрд грн микрогрантов. 80% из них – предприниматели, которые взяли грант на развитие и масштабирование своего бизнеса, 20% – люди, которые только начинают собственное дело", – отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Отмечается, что суммарно со старта программы в июле 2022 года победителями стали уже более 17 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 4,3 млрд грн.

В министерстве ожидают, что при реализации своих бизнес-проектов предприниматели создадут 38 тысяч новых рабочих мест. А деньги, которые инвестирует государство, вернутся в бюджет уже через три года в виде налогов.

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Напомним:

Суммарная государственная поддержка развития бизнеса ветеранов и членов их семей увеличилась до 313 миллионов гривен.

Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса Украины. Общая сумма программы составляет 25 млн долларов.

В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.