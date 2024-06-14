Новости 14 июня: отключения света, Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в РФ

Об отлючениях света. В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.

О Coca-Cola. Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала большой войны, снова регистрирует свои товарные знаки в РФ.

В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности, из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании.

О виделении 50 миллиардов долларов Украине. Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.

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О кибератаках РФ. Прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения, как вероятные военные преступления.

О "Земельном банке". Кабмин передал 2764 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 104 тысяч гектаров в пользование ГП "Фонд аграрных инвестиций".

Эксклюзив ЭП

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Запад поделится с Украиной доходами от российских активов. Как это будет работать

Когда Украина может получить первые средства, сгенерированные российскими активами и на что их можно будет использовать? (укр)

Не растеряет ли "Энергоатом" деньги от повышения тарифа на электроэнергию?

С июня стоимость электроэнергии для населения выросла на 64%. От повышения цены выиграет "Энергоатом", который получит дополнительные десятки миллиардов гривень. Качественно ли компания ими распорядится? (укр)