Коммунальщики Киева устраняют последствия подтоплений в некоторых районах столицы

КМДА

Городские службы Киева работают в усиленном режиме из-за сильного ливня, который переполняет системы дождевой канализации. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют последствия непогоды в некоторых районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА отмечают, что система дождевой канализации не может справиться с ливнем, который начался в субботу, 15 июня, ведь она не приспособлена к такому количеству осадков.

Коммунальщики "Киевавтодора" устраняют последствия подтоплений на нескольких улицах в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева.

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В КГГА отметили, что при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

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Водителей просят быть внимательнее на дороге.

Экономическая правда