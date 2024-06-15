Из-за обстрела, в Черниговской области одномоментно обесточили почти две тысячи абонентов
Из-за вражеского обстрела воздушной линии Черниговского облэнерго в ночь на 15 июня было обесточено более 1700 абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По сообщению, в результате обстрела воздушной линии облэнерго в Черниговской области, в один момент свет потеряли 1765 домохозяйств в 12 населенных пунктах области.
Кроме этого, по сообщению Минэнерго, в восточном регионе страны из-за удара врага по высоковольтной подстанции, обесточивало бытовых потребителей, а также наблюдались перебои в движении поездов. Часть потребителей уже запитана, работы по устранению последствий обстрела продолжаются.
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Напомним:
В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой.
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.
Экономическая правда