Глава МИД Британии предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо "охотиться" на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть и предложил задерживать такие танкеры.

Источник: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, которого цитирует Corriere della Sera

Прямая речь: "Мы будем охотиться на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы.

Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий".

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Детали: Кэмерон добавил, что хотел бы видеть "жесткие санкции" против российских компаний и лиц, которые помогают РФ продолжать войну.

Он добавил, что Великобритания продолжает объявлять новые санкции против агрессора, однако важно, чтобы они не ограничивались только компаниями, которые работают в Британии или Европе: "Мы преследуем их по всему миру. Поэтому мы наложим санкции на компании в Китае, Турции, Кыргызстане, даже в Израиле, которые, по нашему мнению, поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины".

Украинская правда

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