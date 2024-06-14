В США рекордно выросли кражи кабелей для зарядных станций электромобилей

За первое полугодие 2024 года в США было похищено больше кабелей с зарядных станций для электромобилей, чем за весь 2023 год. Главная причина - медь, цена на которую выросла до рекордного уровня.

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что подобные случаи краж кабелей зарядки становятся все более популярными по всей стране. В общем злоумышленникам нужно всего несколько минут, чтобы украсть кабель.

Одной из главных причин роста краж в США является медь, цена на которую выросла до рекордного уровня. Ранее сообщалось, что цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.

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Согласно данным Electrify America, владеющей второй в стране сетью скоростных зарядных устройств, два года назад из 68 зарядных станций с 4400 штекерами, перерезали один кабель каждые полгода.

Теперь только за май 2024 года количество актов вандализма достигло 129 - на четыре больше, чем за весь 2023 год. Кроме Electrify America две другие ведущие компании по зарядке электромобилей Flo и EVgo также сообщили о росте краж.

Отмечается, что чаще всего страдают зарядные станции в районе Сиэтла. Также пострадали станции в Неваде, Калифорнии, Аризоне, Колорадо, Иллинойсе, Орегоне, Теннесси, Техасе и Пенсильвании.

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Экономическая правда.