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США предоставили Харькову почти 60 трансформаторов для поддержки энергетической инфраструктуры

Вторник, 21 мая 2024, 12:31 - Игорь Пилипив

Соединенные Штаты передали через агентство по международному развитию USAID почти 60 трансформаторов оператору энергораспределительной системы Харькова, что позволит провести срочные ремонтные работы поврежденной обстрелами энергосети города.

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"На прошлой неделе мы передали через USAID 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова", - отметила Бринк.

По ее словам, переданные трансформаторы должны помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети города, которые были повреждены в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России. 

Напомним:

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На Харьковщине после утреннего обстрела 21 мая выключались сети облэнерго в областном центре. Для недопущения технологических нарушений в областном центре было обесточено около 190 тысяч абонентов - по состоянию на сейчас все запитаны. Из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи точек учета.

Харков электроэнергия США
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