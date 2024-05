США предоставили Харькову почти 60 трансформаторов для поддержки энергетической инфраструктуры

Соединенные Штаты передали через агентство по международному развитию USAID почти 60 трансформаторов оператору энергораспределительной системы Харькова, что позволит провести срочные ремонтные работы поврежденной обстрелами энергосети города.

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"На прошлой неделе мы передали через USAID 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова", - отметила Бринк.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD

