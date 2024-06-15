Россия не испытывает значительных проблем с импортом потребительских товаров западных компаний - Reuters

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Россия спустя более 2 лет с начала полномасштабного вторжения не испытывает значительного дефицита товаров от западных компаний, из-за так называемого "серого импорта".

Об этом сообщает Reuters.

Хотя такие компании как Nike и Lego покинули рынок РФ, в страну-агрессора продолжают поступать товары западных компаний через так называемый параллельный импорт.

В России даже появились отдельные компании, которые занимаются доставкой товаров западных компаний в Россию "под ключ".

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Одной из таких является компания Herinckx, которую основал гражданин Нидерландов Вейнанд Херинкс. Такие люди как он построили свой бизнес на поставке желаемых товаров в Россию через третьи страны.

Во время видеозвонка с Reuters, Херинкс из своего офиса в Москве отметил, что "Nike не хочет, чтобы их продукция поставлялась в Россию, но они также не говорят нам не делать этого".

Изучив таможенные данные, корпоративные записи и внутренние документы компании Herinckx, а также пообщавшись с самим Херинксом, агенство Reuters узнало, что компания использует посредников, не имеющих очевидной связи с Россией, в качестве покупателя, затем отправляет товары в Россию - часто через Турцию, после чего поставляет их розничным торговцам в России.

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Как сообщает агенство, существует по меньшей мере десятки фирм, подобных Herinckx, которые используя методы "серого импорта", поставляют потребительские товары в РФ. При этом, в ходе анализа, Reuters не обнаружила нарушений санкций со стороны Herinckx, что подчеркивает неэффективность мер стран Запада по остановке импорта товаров в РФ.

Ограничения западных правительств в основном сосредоточены на промышленных товарах, которые могут быть использованы для создания оружия для российской военной машины. Такая продукция обычно подпадает под санкции США и Европейского Союза. При этом, потребительские товары попадают в РФ значительно легче, в том числе благодаря таким людям как Вейнанд Херинкс. Потребители в РФ все еще могут покупать иностранные товары.

Таможенные данные свидетельствуют, что, например, стоимость продукции Nike, импортируемой в Россию, упала на 81% с 2022 году до 21 миллиона долларов, но восстановилась в 2023 году до не менее 74 миллионов долларов.

Напомним:

Новые санкции против России должны были быть введены в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, однако Германия не смогла достичь вовремя договоренности относительно ограничений.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Экономическая правда