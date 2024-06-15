США во время Саммита мира объявили о выделении более $1,5 млрд для энергетического сектора Украины

Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более 1,5 миллиардов долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Как сообщают, со стороны USAID это включает 500 млн долл нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

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Экономическая правда







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