OpenAI может стать коммерческой корпорацией - Альтман

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил некоторым акционерам, что компания рассматривает возможность изменения структуры управления на коммерческую, которая не будет контролироваться некоммерческим советом директоров.

Об этом сообщает The Information.

Одним из возможных вариантов переформатирования флагманской компании по развитию ИИ, OpenAI, которую рассматривает совет директоров, является переход на формат коммерческой благотворительной организации.

По информации издания The Information, OpenAI рассматривает несколько вариантов реструктуризации и конечный может иметь другой вид.

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В комментарии для Reuters Сэм Альтман отметил, что "Мы (OpenAI - ЭП) по-прежнему сосредоточены на создании ИИ, который приносит пользу всем. Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет существовать и в дальнейшем".

Напомним:

Ведущие разработчики искусственного интеллекта в Калифорнии (США) выступают против законопроекта, который обязывает их соблюдать строгие нормы безопасности, включая создание "кнопки уничтожения" для отключения своих мощных моделей ИИ.

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Экономическая правда