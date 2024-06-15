За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны удалось привлечь более 2 тысяч желающих
С 11 по 14 июня благодаря рекрутинговой кампании "Будь собой", на сайте Министерства обороны, удалось привлечь 2420 резюме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Благодаря кампании "Будь собой", на портале army.gov.ua, которая позволяет приобщиться к украинской армии на желаемую специализацию, за три дня, с 11 по 14 июня удалось привлечь 2420 желающих приобщиться к армии.
Кампания "Будь собой", созданная Министерством обороны совместно с рекрутинговым агентством Lobby X.
Больше всего резюме было подано по специализации БПЛА, 232 отзывы на 115 вакансий, и по специализации разведка, 208 отзывов, на 54 вакансии.
Кроме того, за этот период на портале было добавлено 115 новых вакансий и создано 4 новых подразделения.
Напомним:
7 июня Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".
Экономическая правда