В результате непогоды приостановлено движение по двум улицам в центральной части Киева
Суббота, 15 июня 2024, 17:32 -
Из-за повреждения асфальтового покрытия в результате сильного ливня, прекращено движение транспорта от улицы Жилянской до улицы Физкультурная.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как говорится в сообщении, из-за непогоды и подтоплением проезжей части улицы Антоновича из реки Лыбидь, остановлено движение транспорта от улицы Жилянская, до улицы Физкультурная.
Объезд участка осуществляют по улице Большая Васильковская.
Реклама:
Напомним:
Городские службы Киева работают в усиленном режиме из-за сильного ливня, который переполняет системы дождевой канализации. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют последствия непогоды в некоторых районах столицы.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: