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В результате непогоды приостановлено движение по двум улицам в центральной части Киева

Суббота, 15 июня 2024, 17:32 - Владимир Туник-Фриз

Из-за повреждения асфальтового покрытия в результате сильного ливня, прекращено движение транспорта от улицы Жилянской до улицы Физкультурная.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как говорится в сообщении, из-за непогоды и подтоплением проезжей части улицы Антоновича из реки Лыбидь, остановлено движение транспорта от улицы Жилянская, до улицы Физкультурная.

Объезд участка осуществляют по улице Большая Васильковская.

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Напомним:

Городские службы Киева работают в усиленном режиме из-за сильного ливня, который переполняет системы дождевой канализации. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют последствия непогоды в некоторых районах столицы.

Экономическая правда

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Киев КГГА
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