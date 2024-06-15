Apple станет первой крупной компанией, которую обвинят в нарушении цифрового законодательства ЕС - FT

Getty images

Еврокомиссия намерена предъявить обвинения компании Apple за подавление конкуренции в ее магазине мобильных приложений - это первый случай, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила против крупных технологических компаний.

Об этом сообщает Financial Times.

Регуляторы ЕС утверждают, что такие компании, как Apple и Google построили непроницаемые экосистемы вокруг своих продуктов, что затрудняет переход клиентов на конкурирующие сервисы, что привело к появлению термина "огороженные сады" (walled gardens).

В начале весны 2024 года Apple объявила об изменениях в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте. Эти изменения могут повлиять на высокую норму прибыли и постоянный поток дохода, на который Apple привыкла полагаться от своего магазина приложений, где компания взимает с разработчиков комиссию до 30%.

Реклама:

Однако, Европейская комиссия решила, что производитель iPhone не выполняет обязательства позволить разработчикам приложений "направлять" пользователей на предложения за пределами App Store, не взимая за это плату, по словам трех человек, которые хорошо знакомы с ходом расследования.

По словам двух человек, осведомленных в этом деле, объявление об обвинении против Apple ожидается в ближайшие недели. Эти люди сказали, что регуляторы сделали лишь предварительные выводы, и Apple все еще может принять меры для исправления своих действий, что может заставить регуляторов пересмотреть любое окончательное решение. Они также добавили, что время любого объявления также может измениться.

Если будет установлено, что Apple нарушает DMA, ей грозят ежедневные штрафы за несоблюдение соглашения в размере до 5 процентов ее среднедневного мирового оборота, который сейчас составляет более 1 миллиарда долларов.

Реклама:

Напомним:

Впервые за свою историю технологические гиганты Apple и Google стоят на пути к долгому спору с регулирующими органами относительно монопольного положения. Это может привести к распаду компаний.

Американский технологический гигант Apple 12 марта уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы непосредственно потребителям.

Европейский Союз в марте начал масштабное расследование относительно того, как технологические гиганты Apple, Alphabet Inc. (владелицы Google) и Meta придерживаются нового законодательства, направленного на ограничение влияния крупных технологических компаний. Им грозят крупные штрафы: от 10% глобального дохода.

Экономическая правда