"Укрнафта" получила новый наблюдательный совет: кто в него вошел

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ПАО "Укрнафта", которая является частью Группы "Нафтогаз", получила новоизбранный наблюдательный совет, в который вошло три независимых члена и два представителя акционеров - Министерства обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Состав наблюдательного совета утвердили на общем собрании акционеров компании 6 марта.

"Группа "Нафтогаз" сделала еще один большой шаг к проведению реформы корпоративного управления на стратегически важных государственных предприятиях Украины. Мы продолжим последовательное внедрение корпуправления на всех ключевых предприятиях Группы.

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Уверен, что избрание независимого наблюдательного совета "Укрнафты" будет способствовать эффективности компании и обеспечит контроль за ее деятельностью в соответствии с требованиями ОЭСР", - заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

"Процедура избрания и назначения совета осуществлялась в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности. Трех независимых членов выбрали по результатам прозрачного и независимого конкурса", - добавили в "Нафтогазе".

Независимыми членами стали:

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Тим Додсон. В "Нафтогазе" заявили, что он имеет более 40-летний опыт в сферах добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor, сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd, которая специализируется на переработке нефтяных отходов.

Иренеуш Фонфара - специалист в финансовом, промышленном и нефтегазовом секторах с более чем 30-летним опытом работы, отметили в "Нафтогазе". В течение 8 лет он возглавлял крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию в странах Балтии Orlen Lietuva, завод которой перерабатывает 10 млн тонн нефти в год.

Дункан Найтингейл. По данным "Нафтогаза", он имеет более 30-летний опыт в сфере нефтегазовой промышленности, является международным экспертом в поиске нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока. Сейчас является главным исполнительным директором и членом правления Blacksteel Energy, где под его руководством прошла модернизация производственных мощностей.

Акционеров компании будут представлять Людмила Дараган - от Министерства обороны Украины, и Роза Тапанова - от НАК "Нафтогаз Украины".

Людмила Дараган - госсекретарь Минобороны с весны 2023 года. До этого она была заместителем председателя ФГИУ Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Минобороны.

Как сообщалось, Роза Тапанова - действующий член наблюдательного совета Ощадбанка. До этого работала и.о. главы Национального музея-мемориала "Бабий Яр". Также работала в юридической компании "Международная юридическая компания", соучредителем и совладельцем которой до 2019 года был руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Тапанова входила в предыдущий состав наблюдательного совета "Укрнафты", сформированного после перехода компании в управление Минобороны.

Напомним:

Акции "Укрнафты", "Укртатнафты", "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" (ЗТР) были изъяты "для нужд государства" и переданы Министерству обороны 6 ноября 2022 года.

Бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" 8 и 10 ноября 2022 года соответственно.

"Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты" - эти акции не были изъяты.

Группа компаний, неформально известная как группа "Приват", которую связывают с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, владела около 42% акций. Остальные акции принадлежали около 11 000 мелких акционеров, среди которых в основном - бывшие или нынешние работники компании, инвестиционные и пенсионные фонды. Все эти акции были изъяты государством вместе с акциями группы "Приват".

Экономическая правда