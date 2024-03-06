"Укрнафта" получила новый наблюдательный совет: кто в него вошел
ПАО "Укрнафта", которая является частью Группы "Нафтогаз", получила новоизбранный наблюдательный совет, в который вошло три независимых члена и два представителя акционеров - Министерства обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Состав наблюдательного совета утвердили на общем собрании акционеров компании 6 марта.
"Группа "Нафтогаз" сделала еще один большой шаг к проведению реформы корпоративного управления на стратегически важных государственных предприятиях Украины. Мы продолжим последовательное внедрение корпуправления на всех ключевых предприятиях Группы.
Уверен, что избрание независимого наблюдательного совета "Укрнафты" будет способствовать эффективности компании и обеспечит контроль за ее деятельностью в соответствии с требованиями ОЭСР", - заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.
"Процедура избрания и назначения совета осуществлялась в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности. Трех независимых членов выбрали по результатам прозрачного и независимого конкурса", - добавили в "Нафтогазе".
Независимыми членами стали:
- Тим Додсон. В "Нафтогазе" заявили, что он имеет более 40-летний опыт в сферах добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor, сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd, которая специализируется на переработке нефтяных отходов.
- Иренеуш Фонфара - специалист в финансовом, промышленном и нефтегазовом секторах с более чем 30-летним опытом работы, отметили в "Нафтогазе". В течение 8 лет он возглавлял крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию в странах Балтии Orlen Lietuva, завод которой перерабатывает 10 млн тонн нефти в год.
- Дункан Найтингейл. По данным "Нафтогаза", он имеет более 30-летний опыт в сфере нефтегазовой промышленности, является международным экспертом в поиске нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока. Сейчас является главным исполнительным директором и членом правления Blacksteel Energy, где под его руководством прошла модернизация производственных мощностей.
Акционеров компании будут представлять Людмила Дараган - от Министерства обороны Украины, и Роза Тапанова - от НАК "Нафтогаз Украины".
Людмила Дараган - госсекретарь Минобороны с весны 2023 года. До этого она была заместителем председателя ФГИУ Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Минобороны.
Как сообщалось, Роза Тапанова - действующий член наблюдательного совета Ощадбанка. До этого работала и.о. главы Национального музея-мемориала "Бабий Яр". Также работала в юридической компании "Международная юридическая компания", соучредителем и совладельцем которой до 2019 года был руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Тапанова входила в предыдущий состав наблюдательного совета "Укрнафты", сформированного после перехода компании в управление Минобороны.
Напомним:
Акции "Укрнафты", "Укртатнафты", "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" (ЗТР) были изъяты "для нужд государства" и переданы Министерству обороны 6 ноября 2022 года.
Бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" 8 и 10 ноября 2022 года соответственно.
"Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты" - эти акции не были изъяты.
Группа компаний, неформально известная как группа "Приват", которую связывают с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, владела около 42% акций. Остальные акции принадлежали около 11 000 мелких акционеров, среди которых в основном - бывшие или нынешние работники компании, инвестиционные и пенсионные фонды. Все эти акции были изъяты государством вместе с акциями группы "Приват".
Экономическая правда