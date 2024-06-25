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Коррупция на "Укрзализныце": НАБУ и САП разоблачили схему на 17 миллионов

Вторник, 25 июня 2024, 20:30 - Алексей Павлыш

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами "Укрзализныци" во время ремонта путевых машин.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"По данным следствия, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр ремонта и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" с целью противоправного обогащения образовал организованную группу из числа действующих и бывших сотрудников завода.

В течение апреля 2021 - февраля 2022 годов он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что в результате этого "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.

 

О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы, а ее руководителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Экономическая правда

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Укрзализныця НАБУ корупція
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