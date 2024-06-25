УЗ купила дизтопливо у "Укрнафты" за 250 миллионов и покрасила его от краж

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 21 июня по результатам тендера заключил соглашение с ПАО "Укрнафта" на поставку дизельного топлива на 252,49 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Издание отметило, что в начале вторжения правительство разрешило "Укрзализныце" покупать топливо напрямую у производителей, в том числе и иностранных.

Поэтому два года поставщиками топлива для "УЗ" были "Укрнафта", "Orlen Lietuva" и "Exxonmobil Asia Pacific pte. Ltd". Однако этой весной правительство отменило эту возможность прямых сделок с производителями.

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Таким образом "Укрзализныця" была вынуждена вернуться к закупкам на внутреннем рынке. Для этого была выбрана схема закупки через е-каталог, а не через открытые торги. И аукцион снова выиграла "Укрнафта".

"Укрнафта" до августа должна будет поставит 5 тыс т дизтоплива по 50 498 грн/т. При коэффициенте плотности 0,83 это соответствует 42,17 грн/л. Это на 4% дешевле рыночных оптовых цен дизеля, которые, по данным издания "Enkorr", сейчас составляют 47,34 грн/л. Также это на несколько копеек дешевле последней сделки с "Orlen". По ней начальная цена была на уровне 44 грн/л, но поскольку она по формуле привязана к переменным котировкам, то сейчас цена по той сделке должна составлять менее 43 грн/л.", - написало издание.

В контракте с "Укрнафтой" указано, что топливо будет поставляться с цветной маркировкой. Это позволит контролировать кражи дизеля, которые осуществляются низовыми рабочими "Укрзализныци".

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"Конкурентами на торгах были ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Фуэлпостач", ООО "Торговый дом Сокар Украина", ООО "Укртранзитгаз" и ООО "Промпетрол". Формальная экономия составила 4% от ожидаемой стоимости закупки 262,50 млн грн. То есть ожидаемая цена была на уровне рынка", - пишут "Наши деньги".

Напомним:

КП "Киевский метрополитен" за 10 миллионов гривен заказал кабели дороже рыночных цен.

Экономическая правда