"Укрнафта" снизит потребление электроэнергии на АЗС

Учитывая дефицит генерации в энергосистеме, "Укрнафта" уменьшает потребление электроэнергии на автозаправочных станциях с 17:00 до 7:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В частности, будет уменьшено внешнее и внутреннее освещение. Также в вечерние часы, когда потребление в энергосистеме самое высокое, будет минимизирована работа холодильного и другого энергоемкого оборудования", - заявили в "Укрнафте".

Напомним:

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Дефицит генерации в энергосистеме возник из-за массированных российских обстрелов украинских электростанций.

Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы (с 19:00 до 22:00), заявили в Yasno.

В период проведения ремонтной кампании на электростанциях весной и летом этого года НЭК "Укрэнерго" будет вынуждена применять графики ограничения промышленных потребителей в условиях возникновения дефицита в энергосистеме.

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Экономическая правда