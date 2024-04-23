"Укрнафта" увеличила запасы на 3 миллиона тонн нефти и 600 миллионов кубометров газа

ПАО "Укрнафта" увеличило запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа благодаря расширению границ имеющихся специальных разрешений на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Причина расширения границ спецразрешений - приведение их размеров к контурам продуктивных залежей месторождений. Уже получены соответствующие приказы Государственной службы геологии и недр Украины", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

В частности, площадь первого участка после расширения границ увеличилась более чем на 50% и теперь составляет 0,93 кв. км. Общий объем запасов увеличился на 221 тыс. тонн нефти и 19 млн куб. м газа.

Реклама:

Площадь второго участка увеличилась на треть - до 8,7 кв. км. Общий объем запасов увеличился на 836 тыс. тонн нефти и 402 млн куб. м газа.

Третье спецразрешение увеличено на 36%, площадь участка теперь составляет 7,12 кв. км. Общий объем запасов увеличился более чем на 1,9 млн тонн нефти и 205 млн куб. м растворенного в нефти газа.

Экономическая правда.

Реклама: