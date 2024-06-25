Украина пожаловалась на Россию в ООН из-за взлома спутниковых каналов

Международный союз электросвязи (ITU) - специализированное учреждение ООН в сфере глобальной электросвязи - на этой неделе рассматривает ряд жалоб от Украины и европейских стран на вмешательство российских спутников в работу навигационных служб и телеканалов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что спутниковые помехи заглушают сигналы GPS и могут поставить под угрозу управление воздушным движением, говорится в заявлении Европейского Союза, направленном в ITU) в начале этого месяца. В некоторых случаях атаке подверглись детские телеканалы: в результате вмешательства на них транслировались жестокие кадры войны в Украине.

В жалобе Украины в орган ООН, датированной 3 июня, с которой ознакомилось Reuters, задокументировано не менее 11 случаев вмешательства, которые за последние три месяца повлияли на десятки украинских телевизионных программ.

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В заявлении содержится просьба "принять все возможные меры для прекращения вмешательства РФ".

Франция, Швеция и Люксембург также направили жалобы с обвинениями во "вредном вмешательстве" в их спутниковые сети, подтвердили в ITU, не уточнив, кто несет за это ответственность.

Напомним:

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В апреле РФ атаковала спутниковое вещание Украины: десятки телеканалов испытали проблемы.

Сообщалось, что 9 мая россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади.

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