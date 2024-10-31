Третий квартал 2024 года стал худшим для экспорта IT

Третий квартал 2024 года принес украинской экономике 1,6 млрд долл, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также его показатели на 2,8% или 46 млн долл меньше чем в предыдущем квартале.

Об этом сообщает сообщество IT-компаний Lviv IT Cluster.

Как сообщают, в сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил 519 млн долл. Украинской экономике это принесло на 12 млн долл больше по сравнению с августом 2024 года. Такие данные приводит НБУ.

В общем, за 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет 4,8 млрд долл. Это на 4,9% меньше чем за аналогичный период в прошлом году, что в долларовом эквиваленте составляет 244 млн долл.

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Напомним:

В августе этого года объем IT-экспорта на 7% или 38 миллионов долларов меньше чем в июле 2024 года и составляет 507 миллионов долларов - это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России.