Банк международных расчетов заявил что выходит из платформы платежей Project mBridge

Банк международных расчетов (БМР) заявил, что выходит из платформы трансграничных платежей Project mBridge из-за вопроса как будет развиваться схема, поддерживаемая Китаем, в условиях растущего геополитического контроля за глобальными переводами.

Об этом сообщает Reuters.

В июне к проекту mBridge - сотрудничеству, начатому в 2021 году между БМР и центральными банками Китая, Гонконга, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов, - присоединился центральный банк Саудовской Аравии. Он также имеет гораздо больше членов-наблюдателей.

Генеральный директор БМР Агустин Карстенс объявил об этом шаге после того, как его спросили, может ли mBridge стать основой для стран БРИКС, включая Россию, для обхода международных санкций, и он отверг эту идею.

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"БМР покидает этот проект не потому, что он был неудачным или не по политическим соображениям, а по большей части потому, что мы были вовлечены в него в течение четырех лет, и он достиг уровня, когда партнеры могут продолжать его самостоятельно", - сказал он, выступая на банковской конференции Santander в Мадриде.

"В то же время я должен сказать, что mBridge не является достаточно зрелым, чтобы начать работать. Для этого должно пройти еще много-много лет".

В июне БМР, глобальная зонтичная организация центральных банков, которая осуществляет надзор за проектом, заявила, что mBridge достиг стадии "минимально жизнеспособного продукта".

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Отвечая на вопрос о санкциях, Карстенс сказал: "mBridge - это не мост БРИКС, и я должен сказать это категорически. mBridge не был создан для удовлетворения потребностей БРИКС".