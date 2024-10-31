АРМА продает первые картины Медведчука

Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации коллекции картин экс-нардепа Виктора Медведчука. На "Прозорро.Продажи" уже опубликованы первые 35 лотов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как говорится в сообщении, начиная с 31 октября, организатор будет добавлять новые лоты на "Прозорро.Продажи", пока не будет выставлена вся часть коллекции госизменника, состоящая из 136 картин.

Напомним:

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Ранее коллекция в 136 картин была оценена в почти 4 миллиона гривен.

Отметим, что эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов.

В конце сентября Агентство по розыску и менеджменту активов продало 11 часов бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука за 3,3 миллиона гривен. Ранее коллекцию из 20 часов оценили в 1,8 млн грн.

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