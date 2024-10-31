Доходы государственного бюджета выросли в октябре

В общий фонд государственного бюджета поступило 128,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сентябре доходы бюджета составили 122 млрд грн. В августе - 386,2 млрд грн благодаря перечислению 228,1 млрд грн международной помощи. До этого доходы госбюджета сокращались последние шесть месяцев.

По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 68,5 млрд грн:

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24,4 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 39,7 млрд грн, возмещено - 15,3 млрд грн)

22,9 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор

11,4 млрд грн - акцизный налог

5,9 млрд грн - налог на прибыль предприятий

3 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме 54 млрд грн.

По оперативным данным, в октябре 2024 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 177 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,8 млрд грн в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним:

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