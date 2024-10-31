Новости 31 октября: Рада приняла Бюджет-2025 в первом чтении, инфляция ускорилась

О влиянии китайских санкций на производителя дронов: Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов США и их поставщик для украинской армии, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции, запретив китайским компаниям предоставлять ей критически важные компоненты.

О бюджете 2025: Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.

Об учетной ставке: Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.

Об инфляции: Национальный банк Украины ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) в 2024 - 2025 годах по сравнению с июльским прогнозом.

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Минэкономики объяснило приостановление бронирования от мобилизации: Процедуру бронирования приостановили и назначили аудит из-за аномально быстрого прироста количества критически важных предприятий.

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Теневой ОПК. Как тысячи украинцев с 3D-принтерами построили большой оружейный завод

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Тысячи украинцев печатают на домашних 3D-принтерах запчасти и готовую продукцию для нужд армии. Как низовая инициатива помогает уничтожать врага.

Сети АЗС обвалили цены на топливо, но только на несколько дней. Что происходит?

Недавние 10-процентные скидки в крупнейших сетях АЗС подняли в обществе вопрос о реальной стоимости топлива, высоких заработках трейдеров и необходимости введения ценовых ограничений со стороны государства. Ответы на них искала ЭП.