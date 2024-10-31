Изменения для водителей и обновленные правила пересечения границы: что ждет украинцев в ноябре

В ноябре украинцев ждет ряд изменений – как внутри страны, так и за ее пределами. Так, с середины месяца должны измениться правила пересечения границы со странами ЕС. Кроме этого, произойдут ежегодные изменения для украинских водителей.

ЭП рассказывает подробнее об изменениях с 1 ноября.

НБУ начнет изымать из обращения некоторые банкноты

С 1 ноября Национальный банк начнет изымать из обращения банкноты 50 и 200 грн старого образца.

Банкноты 2003-2007 годов выпуска будут постепенно утилизировать и заменять новыми для улучшения качества и безопасности.

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Украинцы смогут без проблем пользоваться и старыми банкнотами, их не нужно будет обменивать на новые.

Ежегодные изменения для водителей

В Украине с 1 ноября изменятся правила по ограничению скорости на дорогах. Максимальная разрешенная скорость движения в населенных пунктах теперь составит 50 км/ч. Эти ограничения будут действовать до 1 апреля 2025 года.

В некоторых городах, в частности в Киеве и Днепре, на некоторых дорогах в "теплый" период максимально разрешенная скорость составляла 80 км/ч или 70 км/ч.

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В свою очередь, "зимний" период характеризуется повышенным уровнем опасности для всех участников дорожного движения, что и обуславливает необходимость введения более строгих ограничений скорости.

Изменения при пересечении границы

С 10 ноября Европейский Союз должен изменить процедуру пересечения границы, в том числе для украинцев. Так, на территории ЕС заработает новая IT-система EES (Entry-Exit System).

Новая система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

В украинском правительстве объясняли, что система должна упростить пересечение границы, усилить безопасность с помощью биометрических документов и предотвратить использование фальшивых документов. А также это должно помочь в противодействии нелегальной миграции.

Система будет однократно фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, пересекающих границу, и сохранять их три года: штампы в паспорте уже не потребуются.

Когда человек будет выезжать за границу, пограничники, в первую очередь, будут брать биометрические данные, а если человек откажется предоставлять их – ему откажут в пересечении.

Далее при каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.

Приложение от "Укрпочты"

В ноябре АО "Укрпочта" планирует запустить новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом, сообщил еще в начале октября генеральный директор компании Игорь Смилянский.

В старом приложении трек требует ввода данных вручную, а в новом они будут "залетать" автоматически, как только посылка будет в пути. Получатель получит соответствующее push-уведомление.

Также в новом приложении можно будет перенаправить посылку в другое отделение, оплатить ее и видеть все этапы пути.

Новые правила для международных перевозок

С 1 ноября для пересечения границы с Польшей международным перевозчикам следует зарегистрироваться в системе SENT.

Фактически речь идет о всех видах перевозок, которые может выполнять иностранный перевозчик.

"Распространяется такое требование как на те двусторонние перевозки, например Украина - Польша, так и на транзитные, когда перевозчик следует через территории Польши к другому государству", – пояснили в "Укртрансбезопасности".

Регистрация в системе SENT должна обеспечить контроль за всеми грузовыми перевозками в и через территорию Польши.