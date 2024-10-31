Благодаря Brave1 удалось привлечь $25 миллионов иностранных инвестиций - Федоров

Кластеру военных технологий Brave1 удалось привлечь более 25 миллионов долларов внешних инвестиций, увеличив этот показатель на 20 млн долл относительно 2023 года.

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По сообщению, увеличить инвестиции удалось благодаря работе с частными инвесторами и международными венчурными фондами млн при содействии Brave1.

В 2023 году инвестиции составляли 5 млн долл.

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""Matchmaking" между компаниями и инвесторами происходит на invest demo days, такие мероприятия Brave1 проводит регулярно. Только на одном демодне может состояться несколько миллионных сделок. Например, компания Swarmer, которая занимается поиском ИИ-решений для роев дронов, привлекла $2,7 млн иностранных инвестиций, и с частью инвесторов познакомились именно на demo days", - отметил Федоров.

Напомним:

Михаил Федоров считает, что украинские компании в секторе defense tech могут получить $50 млн инвестиций до конца года.

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