Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,56 миллиардов

Киевский городской совет дал согласие на увеличение уставного капитала ЧАО "ХК Киевгорстрой" путем дополнительной эмиссии и выкупа акций на сумму не более чем 2,56 млрд грн.

Проект решения в четверг, 31 октября, поддержали 77 депутатов, пишет LIGA.net.

Одновременно депутаты обратились в Кабинет министров ("за" - 72 депутата) с просьбой выделить Киевгорстрою 2,28 млрд грн на достройку 18 убыточных объектов Укрбуда.

Суммарно эти деньги, по словам члена наблюдательного совета Киевгорстроя, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, позволят стабилизировать работу компании. В таком случае она в 2025 году сможет достроить шесть жилых комплексов, а в первом полугодии 2026 года - еще четыре.

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Докапитализация Киевгорстроя позволит территориальной общине увеличить свою долю в акционерном капитале компании.

Напомним:

Киевская власть вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов "Укрбуда" и "Киевгорстроя" договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту, чтобы достроить многоэтажки.

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