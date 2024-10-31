В Минэкономики объяснили, почему приостановили бронирование предприятий

Процедуру бронирования приостановили и назначили аудит из-за аномально быстрого прироста количества критически важных предприятий.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

"Начиная с июля мы увидели аномально быстрый прирост количества бронирований и компаний, получивших статус критически важных предприятий", - рассказала она.

Свириденко говорит, что речь шла о сотнях тысяч бронирований, которые превышали показатели предыдущих месяцев и не были обоснованы объективными экономическими факторами.

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Поэтому по инициативе Минобороны начался аудит, чтобы проверить, с чем такая динамика связана. Чтобы исключить сомнения, в частности у военных, и для уверенности, что это не угрожает обороноспособности.

Проводят аудит комиссии при военно-гражданских администрациях и министерства, в частности то же Министерство обороны. Аудит должен завершиться до 15 ноября, напомнила министр экономики.

В то же время Свириденко считает, что некорректно давать новые бронирования, пока продолжается аудит предприятий.

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Напомним:

Правительство протокольным решением согласовало частичное восстановление бронирования для военнообязанных.

23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.