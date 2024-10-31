"Гарантированному покупателю" не удалось провести первый пилотный „зеленый" аукцион

ГП "Гарантированный покупатель", которое выполняет функцию государства по закупке зеленой энергии у частных производителей, не удалось провести пилотный онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Аукцион не состоялся. Причина: участники отсутствуют", - отмечается в сообщении.

На аукцион была выставлена гарантированная господдержка солнечной генерации объемом 11 МВт. По условиям торгов станцию должны были бы построить на левом берегу Днепра, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

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Максимальный размер поддержки, на которую могли бы претендовать инвесторы, составлял 9 евроцентов за 1 кВт/ч.

Напомним:

"ГП "Гарантированный Покупатель" объявил о проведении второго пилотного аукциона по распределению квоты поддержки на строительство новой мощности для других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнечного излучения, энергии ветра, доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - произведенную только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями).

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Размер доли дополнительной годовой квоты поддержки составляет 11 МВт. Дата проведения - 14 ноября. Конечный срок подачи заявлений - до 13 ноября.

Максимальный размер ценового предложения участника - 12 евроцентов за кВт-ч.