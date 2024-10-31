"Гарантированному покупателю" не удалось провести первый пилотный „зеленый" аукцион
ГП "Гарантированный покупатель", которое выполняет функцию государства по закупке зеленой энергии у частных производителей, не удалось провести пилотный онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Аукцион не состоялся. Причина: участники отсутствуют", - отмечается в сообщении.
На аукцион была выставлена гарантированная господдержка солнечной генерации объемом 11 МВт. По условиям торгов станцию должны были бы построить на левом берегу Днепра, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.
Максимальный размер поддержки, на которую могли бы претендовать инвесторы, составлял 9 евроцентов за 1 кВт/ч.
Напомним:
"ГП "Гарантированный Покупатель" объявил о проведении второго пилотного аукциона по распределению квоты поддержки на строительство новой мощности для других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнечного излучения, энергии ветра, доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - произведенную только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями).
Размер доли дополнительной годовой квоты поддержки составляет 11 МВт. Дата проведения - 14 ноября. Конечный срок подачи заявлений - до 13 ноября.
Максимальный размер ценового предложения участника - 12 евроцентов за кВт-ч.