В Минсоцполитики заявили о фейках с "тысячей Зеленского"

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам.

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Отмечается, что вся проверенная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства.

"Возможность получить 1000 грн в рамках программы зимняя еПоддержка будет осуществляться через официальное приложение "Дія", - добавили в министерстве.

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Напомним:

Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, зачем правительство запускает зимнюю еПоддержку назвав ключевые цели.