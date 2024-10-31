В Киеве приватизируют научно-исследовательский институт за 107 миллионов

Фото: Prozorro.Продажи

Фонд государственного имущества 31 октября провел онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса госпредприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий „НИИСМВ" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению на сайте "Prozorro.Продажи", победителем стало ООО "Офисный центр Гоголя", которое предложило 107,2 млн грн и было единственным участником.

Также покупатель дополнительно должен уплатить 21,4 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 128,6 млн грн. А стартовой была цена в 87 млн грн.

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Объект находится в Подольском районе города Киев на ул. Константиновской, 68, рядом станция м. Тараса Шевченко.

Как говорится в сообщении ФГИ, после полной оплаты стоимости лота, новый владелец получит комплекс, в который входит админздание общей площадью 5098,3 м² и гаражные боксы общей площадью 53,5 м². Кроме того, на балансе имущественного комплекса также находится 1 автотранспортное средство и 41 единица движимого имущества.

Напомним:

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Фонд государственного имущества выставил на приватизацию государственный пакет акций в ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" (бывший Надворнянский нефтеперерабатывающий завод).