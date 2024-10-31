Российский миллиардер распродал бизнес в России
Миллиардер Роман Авдеев, который занимает 108 место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд, объявил о продаже своего последнего актива в России.
Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сообщение бизнесмена в Facebook
Он сообщил, что завершил сделку по продаже своей доли в размере 62% в концерне "Росиум" структурам другого российского миллиардера Сергея Сударикова.
"В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России", - написал бизнесмен в запрещенной в России соцсети Facebook.
Миллиардер на уточнил причины, по которым продал долю в компании, а также стоимость сделки.
Авдеев основал финансовый концерн "Росиум" в 2006 году, его основной актив - "Московский кредитный банк". В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы "Регион" Судариковым (Forbes оценивает его состояние в $1,8 млрд). В "Росиуме" последнему до сих пор принадлежала доля 31%.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состояние бизнесмена уменьшилось с $1,8 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2024 году.
Как пишет издание, за последние годы по меньшей мере семь миллиардеров отказались от российского гражданства. В частности:
- бывший владелец компаний Coalco и "Большое Домодедово" Василий Анисимов (его состояние оценивали в $1,6 млрд);
- основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд);
- основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд);
- основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд);
- основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд);
- основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров ($2,2 млрд);
- основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи его основного актива - "Тинькофф-банка").