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Российский миллиардер распродал бизнес в России

Четверг, 31 октября 2024, 16:16 - Виктор Волокита
 
Роман Авдеев
The Moscow Times

Миллиардер Роман Авдеев, который занимает 108 место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд, объявил о продаже своего последнего актива в России.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сообщение бизнесмена в Facebook

Он сообщил, что завершил сделку по продаже своей доли в размере 62% в концерне "Росиум" структурам другого российского миллиардера Сергея Сударикова.

"В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России", - написал бизнесмен в запрещенной в России соцсети Facebook.

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Миллиардер на уточнил причины, по которым продал долю в компании, а также стоимость сделки.

Авдеев основал финансовый концерн "Росиум" в 2006 году, его основной актив - "Московский кредитный банк". В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы "Регион" Судариковым (Forbes оценивает его состояние в $1,8 млрд). В "Росиуме" последнему до сих пор принадлежала доля 31%.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состояние бизнесмена уменьшилось с $1,8 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2024 году.

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Как пишет издание, за последние годы по меньшей мере семь миллиардеров отказались от российского гражданства. В частности:

  • бывший владелец компаний Coalco и "Большое Домодедово" Василий Анисимов (его состояние оценивали в $1,6 млрд);
  • основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд);
  • основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд);
  • основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд);
  • основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд);
  • основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров ($2,2 млрд);
  • основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи его основного актива - "Тинькофф-банка"). 

Россия бизнес
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