Российский миллиардер распродал бизнес в России

Роман Авдеев The Moscow Times

Миллиардер Роман Авдеев, который занимает 108 место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд, объявил о продаже своего последнего актива в России.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сообщение бизнесмена в Facebook

Он сообщил, что завершил сделку по продаже своей доли в размере 62% в концерне "Росиум" структурам другого российского миллиардера Сергея Сударикова.

"В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России", - написал бизнесмен в запрещенной в России соцсети Facebook.

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Миллиардер на уточнил причины, по которым продал долю в компании, а также стоимость сделки.

Авдеев основал финансовый концерн "Росиум" в 2006 году, его основной актив - "Московский кредитный банк". В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы "Регион" Судариковым (Forbes оценивает его состояние в $1,8 млрд). В "Росиуме" последнему до сих пор принадлежала доля 31%.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состояние бизнесмена уменьшилось с $1,8 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2024 году.

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Как пишет издание, за последние годы по меньшей мере семь миллиардеров отказались от российского гражданства. В частности: