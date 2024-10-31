Экономика Канады остановилась: прогноз роста центрального банка на 3-й квартал под вопросом

Экономика Канады, вероятно, не дотянет до пересмотренного прогноза Банка Канады на третий квартал после того, как остановился рост ВВП в августе.

Об этом сообщает Reuters.

Экономический рост в июле также был пересмотрен в сторону снижения до 0,1% с 0,2%, сообщило Статистическое управление Канады, добавив, что предварительные данные свидетельствуют о том, что рост, вероятно, восстановится до 0,3% в сентябре.

Все это вместе означает рост на 1,0% в годовом измерении в третьем квартале, что ниже оценки Канадского центрального банка в 1,5%, прогноз, который уже был пересмотрен в сторону понижения ранее в этом месяце.

Реклама:

Квартальные показатели ВВП Statscan базируются на промышленном производстве Канады, в то время как показатель за третий квартал, который должен быть опубликован в следующем месяце, будет базироваться на подсчете доходов и расходов.

Неизменный показатель ВВП за август совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

Экономический рост Канады замедлился под тяжестью высоких расходов на заимствования, которые сдерживают инвестиции бизнеса, производство и потребительский спрос.

Реклама:

По данным Statscan, в августе производство товаров сократилось на 0,4%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2021 года, при этом производственный сектор сократился на 1,2% и внес наибольший вклад в ВВП за этот месяц.