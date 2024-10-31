Цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось: НБУ пересмотрел прогноз

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) в 2024 - 2025 годах по сравнению с июльским прогнозом.

Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе регулятора.

Так, прогноз индекс потребительских цен по итогам 2024 года ухудшили с 8,5% до 9,7%, а за 2025 год - с 6,6% до 6,9%.

Прогноз по базовому ИПЦ тоже ухудшили. В 2024 году с 7,1% до 9,1%, 2025 году - с 4,5% до 5,7%.

Реклама:

Это означает, что цены на товары и услуги в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось ранее.

В то же время в 2026 году прогноз ИПЦ остался без изменений - 5%, относительно базового - 3,1%.

Напомним:

Реклама:

Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.